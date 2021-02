LIVE Atletica | Campionati Italiani Indoor in DIRETTA | Larissa Iapichino la più attesa nella prima giornata

(Di sabato 20 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACalendariodi: orari, programma, Tv, streaming – Presentazione deidiBuongiorno e benvenuti alladelladeidileggera in programma ad Ancona.due giorni nelle Marche sono in gara alcuni dei migliori atleti d’Italia a caccia del titolo tricolore; la kermesse sarà un banco di prova per tutti gli azzurri che vorranno essere poi protagonisti agli Europei al coperto, previsti a Torun (Polonia) dal 4 al 7 marzo.. Tante le gare interessanti ...

FidalMilano : RT @atleticaitalia: #atletica Gli allievi decollano ad Ancona! il lombardo Edoardo Stronati si arrampica fino a 2,15 e diventa l'Under 18 i… - gg67gg : RT @atleticaitalia: #atletica Gli allievi decollano ad Ancona! il lombardo Edoardo Stronati si arrampica fino a 2,15 e diventa l'Under 18 i… - atleticaitalia : #atletica Gli allievi decollano ad Ancona! il lombardo Edoardo Stronati si arrampica fino a 2,15 e diventa l'Under… -

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Calendario Campionati Italiani di atletica: orari, programma, Tv, streaming - Presentazione dei campionati italiani di atletica Buongiorno e benvenuti alla DI ...TORUN - Primo aggiornamento dalla tappa di Torun, in Polonia, del World Indoor Tour. Qui lo streaming per seguire la diretta. La gara di lancio del peso - primo lancio di Leonardo Fabbri un pò corto p ...