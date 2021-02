LIVE Atletica, Campionati Italiani Indoor in DIRETTA: Larissa Iapichino eguaglia personale e record italiano Under 23 (Di sabato 20 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.31: Ceban, Sinno e Miani restano in gara a 5.17 16.28: record italiano Under 23 PER Larissa Iapichino!!! L’azzurra trova la pedana giusta e arriva a 6.75 16.27: Gran finale di Gaia Sabbatini con 4’13?72, secondo posto per Del Buono, terza piazza per Majori 16.26: Del Buono in testa dall’inizio, mancano due giri 16.25: Ceban nell’asta supera 5.10 al terzo tentativo 16.24: Nei 1500 donne: G. Sabbatini, Tozzi, Aprile, Del Buono, Majori, E. Sabbatini, Giuseppetti, Giobelli e Terenziani 16.20: Nullo per Laura Strati nel lungo. Iapichino (6.68), Strati (6.52), Naldi (6.22) la classifica provvisoria dopo due rotazioni 16.19: Miani e Sinno hanno superato i 5.10 16.17: La vittoria per Pietro Arese con il crono di ... Leggi su oasport (Di sabato 20 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.31: Ceban, Sinno e Miani restano in gara a 5.17 16.28:23 PER!!! L’azzurra trova la pedana giusta e arriva a 6.75 16.27: Gran finale di Gaia Sabbatini con 4’13?72, secondo posto per Del Buono, terza piazza per Majori 16.26: Del Buono in testa dall’inizio, mancano due giri 16.25: Ceban nell’asta supera 5.10 al terzo tentativo 16.24: Nei 1500 donne: G. Sabbatini, Tozzi, Aprile, Del Buono, Majori, E. Sabbatini, Giuseppetti, Giobelli e Terenziani 16.20: Nullo per Laura Strati nel lungo.(6.68), Strati (6.52), Naldi (6.22) la classifica provvisoria dopo due rotazioni 16.19: Miani e Sinno hanno superato i 5.10 16.17: La vittoria per Pietro Arese con il crono di ...

