LIVE Atletica, Campionati Italiani Indoor in DIRETTA: Larissa Iapichino da delirio! Record italiano assoluto, eguagliata mamma Fiona May (Di sabato 20 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.20: Sbaglia il terzo tentativo a 5.42 ma è molto contento Miani che chiude secondo, vince con 5.37 Mandusic che ora proverà la misura più alta, terzo posto per 17.19: Trapletti nettamente in testa nella marcia, Curiazzi seconda nettamente staccata 17.16: Secondo errore per Miani a 5.42 17.14: Trapletti subito in fuga 17.13: Primo errore per Miani a 5.42 nell’asta 17.12: Al via i 3000 metri di marcia donne con Curiazzi, Ferrari, Miconi, Mihai, Migliardi, Giuglioni, Trapletti, Vitiello 17.11: Miani supera 5.32 al secondo tentativo, Mandusic supera 5.37 alla prima prova 17.08: Nei 60 hs 7?80 per il secondo posto di Fofana, mentre Koua si lascia andare ad un pianto dirotto, terzo posto per Simonelli con 7?82 che è il Record italiano juniores 17.07: 6.63 per Laura Strati e ... Leggi su oasport (Di sabato 20 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.20: Sbaglia il terzo tentativo a 5.42 ma è molto contento Miani che chiude secondo, vince con 5.37 Mandusic che ora proverà la misura più alta, terzo posto per 17.19: Trapletti nettamente in testa nella marcia, Curiazzi seconda nettamente staccata 17.16: Secondo errore per Miani a 5.42 17.14: Trapletti subito in fuga 17.13: Primo errore per Miani a 5.42 nell’asta 17.12: Al via i 3000 metri di marcia donne con Curiazzi, Ferrari, Miconi, Mihai, Migliardi, Giuglioni, Trapletti, Vitiello 17.11: Miani supera 5.32 al secondo tentativo, Mandusic supera 5.37 alla prima prova 17.08: Nei 60 hs 7?80 per il secondo posto di Fofana, mentre Koua si lascia andare ad un pianto dirotto, terzo posto per Simonelli con 7?82 che è iljuniores 17.07: 6.63 per Laura Strati e ...

