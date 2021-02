LIVE Atletica, Campionati Italiani Indoor in DIRETTA: LARISSA IAPICHINO COME MAMMA FIONA!!! Record italiano a 6.91 (Di sabato 20 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.03: esce Sinno, un errore di Miani a 5.32 17.01: Tra pochi istanti la finale dei 60 ostacoli uomini con Montini, Di Panfilo, Fofana, Koua, Salvatore, Simonelli, Ferrante, Crnigoj 17.00: Due donne in Italia sono arrivati a quota 6.91 e sono MAMMA e figlia: Fiona May e LARISSA IAPICHINO 16.58: Record mondiale Under 20, mondiale stagionale assoluto! Fantastica LARISSA IAPICHINO che ha raggiunto 6.91 al quinto tentativo. Ottima pedana, grande elasticità 16.57: LARISSAAAAAA IAPICHINOOOOOOOO!!! RECOOOOOOOOOOORD italianoOOOOOOOOOOO!!! 6.91!!! Ha saltato COME la MAMMA!! 16.56: 6.54 per Strati, tocca a ... Leggi su oasport (Di sabato 20 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.03: esce Sinno, un errore di Miani a 5.32 17.01: Tra pochi istanti la finale dei 60 ostacoli uomini con Montini, Di Panfilo, Fofana, Koua, Salvatore, Simonelli, Ferrante, Crnigoj 17.00: Due donne in Italia sono arrivati a quota 6.91 e sonoe figlia: Fiona May e16.58:mondiale Under 20, mondiale stagionale assoluto! Fantasticache ha raggiunto 6.91 al quinto tentativo. Ottima pedana, grande elasticità 16.57:AAAAAOOOOOOO!!! RECOOOOOOOOOOORDOOOOOOOOOOO!!! 6.91!!! Ha saltatola!! 16.56: 6.54 per Strati, tocca a ...

infoitsport : LIVE Atletica, Campionati Italiani Indoor in DIRETTA: Larissa Iapichino la più attesa nella prima giornata - glimandri : @Queenatletica . Watching live on you tube from the US. Grazie Atletica Italiana per dare questa opportunità. ?????? - zazoomblog : LIVE Atletica Campionati Italiani Indoor in DIRETTA: Larissa Iapichino la più attesa nella prima giornata -… - FidalMilano : RT @atleticaitalia: #atletica Gli allievi decollano ad Ancona! il lombardo Edoardo Stronati si arrampica fino a 2,15 e diventa l'Under 18 i… - gg67gg : RT @atleticaitalia: #atletica Gli allievi decollano ad Ancona! il lombardo Edoardo Stronati si arrampica fino a 2,15 e diventa l'Under 18 i… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Atletica LIVE Assoluti di Ancona in diretta tv su RaiSport ISCRITTI e RISULTATI - LE FOTO (di Francesca Grana/FIDAL) - LA NOTA DEL COMITATO FIDAL MARCHE DIRETTA TV SU RAISPORT, STREAMING ATLETICA TV - I Campionati Italiani Assoluti indoor di Ancona di sabato ...

LIVE Assoluti: che duello Cairoli - Dester Il testa a testa tra i migliori interpreti azzurri delle multiple si accende già nei 60 metri che inaugurano la giornata: 7.00 per il trentunenne portacolori dell'Atletica Lecco Colombo Costruzioni, ...

LIVE Atletica, Campionati Italiani Indoor in DIRETTA: LARISSA IAPICHINO COME MAMMA FIONA!!! Record italiano a 6.91 OA Sport LIVE Assoluti di Ancona in diretta tv su RaiSport Day 1 degli Assoluti indoor ad Ancona: la rassegna tricolore mette in palio undici titoli italiani nella prima giornata (domani altri diciassette). Diretta tv dalle 15.20 alle 17.30 su RaiSport+HD, di ...

LIVE Assoluti di Ancona in diretta su RaiSport Day 1 degli Assoluti indoor ad Ancona: la rassegna tricolore mette in palio undici titoli italiani nella prima giornata (domani altri diciassette). Diretta tv dalle 15.20 alle 17.30 su RaiSport+HD, di ...

ISCRITTI e RISULTATI - LE FOTO (di Francesca Grana/FIDAL) - LA NOTA DEL COMITATO FIDAL MARCHE DIRETTA TV SU RAISPORT, STREAMINGTV - I Campionati Italiani Assoluti indoor di Ancona di sabato ...Il testa a testa tra i migliori interpreti azzurri delle multiple si accende già nei 60 metri che inaugurano la giornata: 7.00 per il trentunenne portacolori dell'Lecco Colombo Costruzioni, ...Day 1 degli Assoluti indoor ad Ancona: la rassegna tricolore mette in palio undici titoli italiani nella prima giornata (domani altri diciassette). Diretta tv dalle 15.20 alle 17.30 su RaiSport+HD, di ...Day 1 degli Assoluti indoor ad Ancona: la rassegna tricolore mette in palio undici titoli italiani nella prima giornata (domani altri diciassette). Diretta tv dalle 15.20 alle 17.30 su RaiSport+HD, di ...