LIVE – Ascoli-Salernitana 0-1 | Serie B 2020 2021 DIRETTA

(Di sabato 20 febbraio 2021) Ladi, match valevole per la ventiquattresima giornata di. I padroni di casa sono terzultimi in classifica con 21 punti, al termine dell’ultimo turno hanno perso contro la Reggiana, interrompendo un’importantedi risultati positivi. La squadra di Castori vuole tornare alla vittoria, dopo ben 4 pareggi consecutivi. Calcio d’inizio alle ore 14:00 di sabato 20 febbraio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale.: Leali, Pucino, Brosco, Quaranta, D’Orazio, Eramo, Buchel, Saric, Sabiri, Dionisi, Bajic.: Adamonis; Aya, Gyomber, Mantovani; Jaroszynski, Capezzi, Di Tacchio, ...

SSportNetwork : Ascoli: Leali; Pucino, Brosco, Quaranta, D'Orazio; Eramo, Buchel, Saric; Sabiri; Dionisi, Bajic Salernitana: Adamon… - TuttoSalerno : LIVE TS - Ascoli-Salernitana: in attesa del calcio di inizio - ottopagine : LIVE | Ascoli-Salernitana, la diretta web del match #Salerno - granatissimi : LIVE | Ascoli-Salernitana, la diretta web del match - PicenoTime : FORMAZIONI UFFICIALI Ascoli-Salernitana -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Ascoli

Ha ambizioni di Serie A anche la Salernitana, ospite dell', e il Venezia, in casa contro l'Entella. Alle 16 il big match Chievo - Monza, alle 18 derby toscano tra Pisa ed Empoli .Queste le premesse, per il resto si tratta ora di aspettare che si giochi e vedere quello che succederà sui campi per questi risultati di Serie B? RISULTATI SERIE B: 24GIORNATA Ore 14:00...La diretta live testuale di Ascoli-Salernitana, match valevole per la ventiquattresima giornata del campionato italiano di Serie B 2020/2021 ...AscoliSalernitana inizierà alle ore 14:00 del 20 febbraio: scopri se la diretta streaming è su Sky o Dazn e come seguire la cronaca gratis.