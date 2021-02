L’Italia straordinaria | così a Torino si rivoluziona la chirurgia mondiale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 20 febbraio 2021) Primi al mondo. Non terzi, non secondi: primi. Italiani, giovani, senza bisogno di andar via da questa bistrattata nazione e in piena epoca Covid. A dimostrare che certe storie non sono solo portenti americani alla Grey’s Anatomy, a ricordarci che questo nostro Paese non è da buttare. L’ambito, l’avrete capito, è quello della medicina. Io che non sono scienziato ma semplice appassionato di questa storia che mi pare ogni giorno più, la farò breve. Accade, l’avevo raccontato qualche post fa, che una piccola startup italiana inventi il simulatore virtuale di un cervello che reagisce agli interventi dei chirurghi, esattamente come quello umano. E, in quattro anni, rivoluzioni la neuro. Perché risolve di slancio la cronica difficoltà a formare specializzandi, che dopo anni di studio ...