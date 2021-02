Limbiate | al via i lavori di ristrutturazione della scuola media “Leonardo Da Vinci”

Leggi su ilnotiziario

(Di sabato 20 febbraio 2021) Sono iniziati in questi giorni idiallaDa” di, per i quali l’Amministrazione Comunale ha investito 550.000 euro in parte coperti da un finanziamento a fondo perduto del Ministero dell’Istruzione. Fa sapere il Comune diche si tratterà di un intervento incisivo, attuato in due momenti td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.