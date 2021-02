L’errore fatale di Cutolo (Di sabato 20 febbraio 2021) di Raffaele Schiavone L’ultimo magistrato ad averlo giudicato, è stato un giudice del tribunale di sorveglianza di Bologna, competente per territorio. <La sua uscita dal circuito carcerario sarebbe un accadimento eclatante sugli equilibri criminali in Campania>. Sì, proprio così: a quasi 80 anni, la stragrande dei quali trascorsi in carcere, completamente isolato dal mondo non solo in quanto sottoposto alle massime restrizioni previste dal 41bis ma anche per aver deciso, una decina di anni fa, di rinunciare a qualsiasi socialità compresa la cosiddetta ora d’aria, il nome Raffaele Cutolo <‘o professore> faceva ancora paura. Il timore del magistrato emiliano era che qualcuno, lo volesse o no Cutolo, per quel nome riprendesse a uccidere, a riorganizzare un clan, la Nco (Nuova Camorra Organizzata) che era stato capace di rivoluzionare gli ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 20 febbraio 2021) di Raffaele Schiavone L’ultimo magistrato ad averlo giudicato, è stato un giudice del tribunale di sorveglianza di Bologna, competente per territorio. . Sì, proprio così: a quasi 80 anni, la stragrande dei quali trascorsi in carcere, completamente isolato dal mondo non solo in quanto sottoposto alle massime restrizioni previste dal 41bis ma anche per aver deciso, una decina di anni fa, di rinunciare a qualsiasi socialità compresa la cosiddetta ora d’aria, il nome Raffaele<‘o professore> faceva ancora paura. Il timore del magistrato emiliano era che qualcuno, lo volesse o no, per quel nome riprendesse a uccidere, a riorganizzare un clan, la Nco (Nuova Camorra Organizzata) che era stato capace di rivoluzionare gli ...

