Lega, in Campania nasce il Comitato di indirizzo per il radicamento sul territorio (Di sabato 20 febbraio 2021) Si insedia il Comitato di indirizzo della Lega Salvini Premier in Campania, promosso dal segretario regionale Valentino Grant. Un tavolo programmatico che consenta un confronto costante con gli esponenti di partito e gli amministratori locali, al fine di dare risposte concrete e celeri ai territori. Il Comitato e’ presieduto dal segretario regionale Grant ed e’ composto dall’eurodeputata Lucia Vuolo, dai parlamentari Pina Castiello, Gianluca Cantalamessa, Ugo Grassi e Francesco Urraro, dai consiglieri regionali Severino Nappi, Attilio Pierro e Gianpiero Zinzi. “Ho fortemente voluto il Comitato di indirizzo della Lega Salvini Premier in Campania, perche’ reputo che sia fondamentale creare una filiera organica tra il Parlamento europeo, ... Leggi su ildenaro (Di sabato 20 febbraio 2021) Si insedia ildidellaSalvini Premier in, promosso dal segretario regionale Valentino Grant. Un tavolo programmatico che consenta un confronto costante con gli esponenti di partito e gli amministratori locali, al fine di dare risposte concrete e celeri ai territori. Ile’ presieduto dal segretario regionale Grant ed e’ composto dall’eurodeputata Lucia Vuolo, dai parlamentari Pina Castiello, Gianluca Cantalamessa, Ugo Grassi e Francesco Urraro, dai consiglieri regionali Severino Nappi, Attilio Pierro e Gianpiero Zinzi. “Ho fortemente voluto ildidellaSalvini Premier in, perche’ reputo che sia fondamentale creare una filiera organica tra il Parlamento europeo, ...

