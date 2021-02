Le ultime interviste di Bellugi: "Non mollo. Sono senza gambe, ma rinascerò" (Di sabato 20 febbraio 2021) Una cosa “inaspettata e troppo esagerata, ma è successo, bisogna risolverla con la pazienza e bisogna essere più tosti che in campo”. Parlava così Mauro Bellugi a “Radio Anch’io Sport” su RadioUno, dall’ospedale Niguarda dove era ancora ricoverato in seguito all’amputazione di entrambe le gambe dopo il peggioramento delle sue condizioni a causa del Covid-19. “Bisogna essere d’esempio e anche se è dura, non si può mollare perché hai i tuoi cari e devi fare tutto quello che c’è da fare per tornare a casa”. Bellugi, scomparso oggi all’età di 71 anni, lanciava un monito anche ai negazionisti del virus, invitandoli a “non scherzare sul Covid, l’attenzione deve essere massima, bisogna stare in casa un po’ di più. Io stavo sempre attento ma in un momento ho abbassato la guardia, ho preso il virus e mi hanno tagliato le ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 20 febbraio 2021) Una cosa “inaspettata e troppo esagerata, ma è successo, bisogna risolverla con la pazienza e bisogna essere più tosti che in campo”. Parlava così Mauroa “Radio Anch’io Sport” su RadioUno, dall’ospedale Niguarda dove era ancora ricoverato in seguito all’amputazione di entrambe ledopo il peggioramento delle sue condizioni a causa del Covid-19. “Bisogna essere d’esempio e anche se è dura, non si può mollare perché hai i tuoi cari e devi fare tutto quello che c’è da fare per tornare a casa”., scomparso oggi all’età di 71 anni, lanciava un monito anche ai negazionisti del virus, invitandoli a “non scherzare sul Covid, l’attenzione deve essere massima, bisogna stare in casa un po’ di più. Io stavo sempre attento ma in un momento ho abbassato la guardia, ho preso il virus e mi hanno tagliato le ...

