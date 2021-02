Le Regioni al governo: «Restrizioni e indennizzi nello stesso provvedimento». Lunedì il Cdm per il nuovo decreto Covid (Di sabato 20 febbraio 2021) Uniti nell’appello al premier Mario Draghi affinché il governo cambi passo sui vaccini e sulle norme che determinano i colori, ma divisi sulla richiesta di un’Italia «tutta arancione». I governatori, che oggi hanno tenuto una discussione sulla valutazione dell’attuale sistema di regole per la gestione e il contenimento della pandemia di Coronavirus in vista del prossimo decreto, hanno chiesto all’esecutivo che, «per i provvedimenti che introducono Restrizioni particolari per singoli territori, si attivino contestualmente gli indennizzi per le categorie coinvolte». E a questo scopo, ha detto il presidente dell’Emilia-Romagna e della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, «è anche necessario che i provvedimenti restrittivi regionali siano adottati con l’intesa del ministro della ... Leggi su open.online (Di sabato 20 febbraio 2021) Uniti nell’appello al premier Mario Draghi affinché ilcambi passo sui vaccini e sulle norme che determinano i colori, ma divisi sulla richiesta di un’Italia «tutta arancione». I governatori, che oggi hanno tenuto una discussione sulla valutazione dell’attuale sistema di regole per la gestione e il contenimento della pandemia di Coronavirus in vista del prossimo, hanno chiesto all’esecutivo che, «per i provvedimenti che introduconoparticolari per singoli territori, si attivino contestualmente gliper le categorie coinvolte». E a questo scopo, ha detto il presidente dell’Emilia-Romagna e della Conferenza delle, Stefano Bonaccini, «è anche necessario che i provvedimenti restrittivi regionali siano adottati con l’intesa del ministro della ...

sole24ore : #Coronavirus , situazione in peggioramento in tutta #Italia. Il #governo sta valutando misure più restrittive fino… - GiovanniToti : Pomeriggio di riunione con i colleghi presidenti delle Regioni per elaborare le nostre proposte al Governo Draghi i… - FratellidItalia : Pochi giorni fa il Governo Conte-Speranza e il CTS autorizzavano riapertura piste da sci dal 15 febbraio nelle Regi… - A_Rapis : Dpcm, Regioni chiedono criteri trasparenti e oggettivi per definire zone. Tensione per vaccini - giudiiiiiiiii : @Lilly18702834 @ego_sono Ma se oggi c’è stata solo la conferenza delle regioni.. per vedere una proposta unitaria da sottoporre al governo -