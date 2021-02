Le parole del padre di Tommaso Zorzi sono le più belle mai sentite al Gf Vip 5 (video) (Di sabato 20 febbraio 2021) Questa quinta edizione del grande Fratello Vip sta regalando ai telespettatori di tutta Italia momenti davvero toccanti. Tra le liti, gli amori e i momenti di commozione vissuti in questi mesi, le attenzioni del pubblico sono andate sempre crescendo, nei confronti dei partecipanti al famoso reality. Proprio di quest’ultima categoria di eventi fanno parte gli incontri, i chiarimenti, i videomessaggi e le lettere che alcuni concorrenti hanno ricevuto da parte dei loro padri. Durante la serata del 19 febbraio, anche Tommaso Zorzi ha ricevuto una meravigliosa lettera da parte del padre. Tra i due da tempo non c’era più il rapporto di una volta. Il loro rapporto ha avuto molti momenti negativi e la vita del figlio è stata molto più legata alla figura materna. Foto: Screenshot via ... Leggi su virali.video (Di sabato 20 febbraio 2021) Questa quinta edizione del grande Fratello Vip sta regalando ai telespettatori di tutta Italia momenti davvero toccanti. Tra le liti, gli amori e i momenti di commozione vissuti in questi mesi, le attenzioni del pubblicoandate sempre crescendo, nei confronti dei partecipanti al famoso reality. Proprio di quest’ultima categoria di eventi fanno parte gli incontri, i chiarimenti, imessaggi e le lettere che alcuni concorrenti hanno ricevuto da parte dei loro padri. Durante la serata del 19 febbraio, ancheha ricevuto una meravigliosa lettera da parte del. Tra i due da tempo non c’era più il rapporto di una volta. Il loro rapporto ha avuto molti momenti negativi e la vita del figlio è stata molto più legata alla figura materna. Foto: Screenshot via ...

