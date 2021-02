Le folle in strada a Napoli e Bologna per l'ultimo giorno in zona gialla (Di sabato 20 febbraio 2021) AGI - Scatta domani la zona arancione per Campania, Emilia Romagna e Molise e la gente torna a riversarsi per le strade approfittando di bar e ristoranti ancora aperti aiutati dal bel tempo. Da domani solo asporto dunque per bar e ristoranti e spostamenti consentiti, tranne casi di necessità, solo nella propria città. E, soprattutto nel capoluogo campano la gente in giro è stata tanta ma molti anche i controlli. Il rischio era quello di vedere le scene di San Valentino e Carnevale con migliaia e migliaia di napoletani in giro. E anche stamattina, con il sole e le temperature miti, tanti hanno scelto di scendere in strada per pranzare fuori e portare i bambini in maschera in villa comunale e nel Lungomare. Così, all'ora di pranzo, il prefetto di Napoli, Marco Valentini, ha messo in atto quello che era stato concordato in un comitato ... Leggi su agi (Di sabato 20 febbraio 2021) AGI - Scatta domani laarancione per Campania, Emilia Romagna e Molise e la gente torna a riversarsi per le strade approfittando di bar e ristoranti ancora aperti aiutati dal bel tempo. Da domani solo asporto dunque per bar e ristoranti e spostamenti consentiti, tranne casi di necessità, solo nella propria città. E, soprattutto nel capoluogo campano la gente in giro è stata tanta ma molti anche i controlli. Il rischio era quello di vedere le scene di San Valentino e Carnevale con migliaia e migliaia di napoletani in giro. E anche stamattina, con il sole e le temperature miti, tanti hanno scelto di scendere inper pranzare fuori e portare i bambini in maschera in villa comunale e nel Lungomare. Così, all'ora di pranzo, il prefetto di, Marco Valentini, ha messo in atto quello che era stato concordato in un comitato ...

