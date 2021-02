Le 5 frasi che uccidono l’autostima di tuo figlio: scopri quali sono (Di sabato 20 febbraio 2021) Ci sono frasi che dobbiamo assolutamente evitare di dire a nostro figlio perché uccidono la sua autostima. scopriamo quali sono. Le parole hanno un peso e quando le pronunciamo dobbiamo fare caso a quello che diciamo, specie quando ci rivolgiamo ai nostri figli. Se da un lato come genitori abbiamo il potere di crescere bambini L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 20 febbraio 2021) Ciche dobbiamo assolutamente evitare di dire a nostroperchéla sua autostima.amo. Le parole hanno un peso e quando le pronunciamo dobbiamo fare caso a quello che diciamo, specie quando ci rivolgiamo ai nostri figli. Se da un lato come genitori abbiamo il potere di crescere bambini L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

luigidimaio : Ho letto frasi vergognose contro Liliana Segre che ieri si è vaccinata a Milano dando il via alla campagna di vacci… - shipstellari : RT @youwonthateme: Ripenso a quando MTR vide il video su quelle frasi di nard1 e lei dormiva sul letto ?????? lei li ha rivissuto un trauma e… - scivolidinuovo_ : 'se io penso che Francesco è stato tipo il mio amore di sto gioco...' tommaso tu mi ammazzi, non te ne puoi uscire… - xessnna : Mi è apparso questo e sinceramente vorrei vedere meno frasi del genere e più frasi che stimolino le persone a piace… - ELmayara_heda : RT @Emanuel43233404: Ragazzi ma perché non cambiate le frasi per quegli aerei contro Rosalinda, cazzo c'è frega di lei così la facciamo pas… -