Lazio | Milinkovic-Savic | “Vittoria importante ma abbiamo sofferto troppo Non vediamo l’ora di sfidare il Bayern”

Il centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la Vittoria sulla Sampdoria: "Non abbiamo pensato al Bayern Monaco - rivela il calciatore serbo - , arriviamo alla sfida con i bavaresi molto motivati. Non vediamo l'ora di arrivare a martedì per giocare questa sfida. Oggia abbiamo sofferto troppo e non deve capitare, ma alla fine è arrivata la Vittoria è quello è l'importante. Ora siamo determinati per una gara molto importante".

