Lazio | Milinkovic-Savic | «Tre punti importanti Da domani testa al Bayern»

Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro la Sampdoria: le sue dichiarazioni Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro la Sampdoria. «Abbiamo sofferto un po' il secondo tempo e non dovevamo fare così. Però abbiamo giocato contro una squadra forte e qualche partita dobbiamo portarla a casa anche così. Siamo entrati in partita non pensando al Bayern, da domani lo faremo. Abbiamo sofferto un po', ma abbiamo portato a casa i tre punti. Agli ottavi di Champions la Lazio arriva molto motivata. Noi siamo tutti determinati a fare una grande partita».

