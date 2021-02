Larissa Iapichino salta 6,91 ed eguaglia mamma Fiona May (Di sabato 20 febbraio 2021) AGI - Larissa Iapichino ha saltato 6,91 metri sabato pomeriggio agli Assoluti di Ancona, eguagliando il primato italiano assoluto di salto lungo indoor che l'1 marzo 1998 aveva stabilito sua mamma Fiona May. Quello ottenuto da Larissa è anche il nuovo record mondiale indoor under 20. Il precedente primato risaliva all'1 febbraio del 1983 quando la tedesca dell'Est, Heike Drechsler a Berlino aveva saltato 6,88. Leggi su agi (Di sabato 20 febbraio 2021) AGI - Larissa Iapichino hato 6,91 metri sabato pomeriggio agli Assoluti di Ancona,ndo il primato italiano assoluto di salto lungo indoor che l'1 marzo 1998 aveva stabilito suaMay. Quello ottenuto da Larissa è anche il nuovo record mondiale indoor under 20. Il precedente primato risaliva all'1 febbraio del 1983 quando la tedesca dell'Est, Heike Drechsler a Berlino avevato 6,88.

