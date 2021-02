Larissa Iapichino nella storia dell’atletica: eguaglia mamma Fiona e batte il record mondiale Under 20 indoor – Il video (Di sabato 20 febbraio 2021) Larissa Iapichino non salta, vola. E vola talmente lontano che durante gli Assoluti di Ancona il suo salto raggiunge i 6.91 metri di lunghezza, eguagliando così il record italiano indoor detenuto dalla madre Fiona May, messo a segno nel 1998 agli Europei al coperto di Valencia e che le valse la medaglia d’oro. Ma non solo. Con questo salto Larissa Iapichino, 18 anni, ha battuto il record mondiale nella categoria Under 20 che apparteneva dal 1983 alla leggenda dell’atletica tedesca Heike Drechsler (con 6,88 metri). February 20, 2021 E così, con questo salto storico, l’atleta delle Fiamme Gialle non solo è salita in vetta alla lista mondiale ... Leggi su open.online (Di sabato 20 febbraio 2021)non salta, vola. E vola talmente lontano che durante gli Assoluti di Ancona il suo salto raggiunge i 6.91 metri di lunghezza,ndo così ilitalianodetenuto dalla madreMay, messo a segno nel 1998 agli Europei al coperto di Valencia e che le valse la medaglia d’oro. Ma non solo. Con questo salto, 18 anni, ha battuto ilcategoria20 che apparteneva dal 1983 alla leggendatedesca Heike Drechsler (con 6,88 metri). February 20, 2021 E così, con questo salto storico, l’atleta delle Fiamme Gialle non solo è salita in vetta alla lista...

