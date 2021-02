onir25 : RT @globalistIT: - LiberaMil : RT @gio551: L'appello di Fauci: 'Produciamo il vaccino universale altrimenti vergogniamoci' | Globalist - gio551 : L'appello di Fauci: 'Produciamo il vaccino universale altrimenti vergogniamoci' | Globalist - mlgelm : RT @globalistIT: - globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : appello Fauci

Globalist.it

"Serve una copertura contro tutte le mutazioni - ha detto- ma anche l'intero spettro della famiglia dei coronavirus."ha affermato che è probabile che questi coronavirus abbiano già ...A Draghi abbiamo portato l'dei Fridays for Future che si volevano rivolgere al presidente ... Read More World Usa: Anthony, 'Avevo paura di ammalarmi alla Casa Bianca' 16 Febbraio 2021 "...Il virologo della Casa Bianca è convinto che questi virus abbiano già colpito la civiltà umana: "Vergogniamoci se non sviluppiamo un vaccino universale" ...Ricercatori di Losanna hanno studiato come cambia la risposta delle persone agli appelli anti-Covid fatti da star, scienziati e politici ...