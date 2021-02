SkyTG24 : Lampedusa, barca di migranti si ribalta durante i soccorsi - TgrSicilia : Barca di #migranti si ribalta al largo di #Lampedusa, si cercano dispersi. Sono state salvate 47 persone. Si stava… - infoitinterno : Lampedusa, barca di migranti si ribalta durante i soccorsi: si cercano eventuali dispersi - luciabasso2 : RT @TgrSicilia: Barca di #migranti si ribalta al largo di #Lampedusa, si cercano dispersi. Sono state salvate 47 persone. Si stava effettua… - FirenzePost : Lampedusa: barca carica di migranti si ribalta durante il trasbordo, 47 soccorsi -

Ultime Notizie dalla rete : Lampedusa barca

Unacarica di migranti si è ribaltata al largo didurante le operazioni di trasbordo delle persone sulle motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza. Al momento sono ...Uncarica di migranti si è ribaltata al largo didurante le operazioni di trasbordo delle persone sulle motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza. Al momento sono ...(AGI - Agenzia Giornalistica Italia) Altri 120 migranti sono stato soccorsi questa mattina dall' "Aita Mari", che ha individuato una barca alla deriva nel Mediterraneo Centrale. Trecento migranti in ...Nonostante crisi e pandemia, in centro sono molti i nuovi locali che aprono: “È stata dura resistere, ma non vedo l’ora di poter tornare ad assumere gente” ...