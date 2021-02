L’Ambasciata di Svezia celebra la giornata dei Lapponi (Di sabato 20 febbraio 2021) L’Ambasciata di Svezia in Italia di cui Sua Eccellenza l’Ambasciatore Jan Bjorklung, ricorda che oggi è la giornata nazionale dei Sámi, ossia i Lapponi. #saminationalday. La data del 6 febbraio è stata scelta per commemorare il primo congresso dei Sámi (vero nome dei Lapponi) nel 1917 a Trondheim in Norvegia. In Svezia ci sono 51 “sameby” (paesini Sámi) che sono delle unioni economiche e amministrative con lo scopo di allevare le renne. Il “kolt”, cioè l’abbigliamento tradizionale dei Sámi, cambia a seconda della regione da cui viene. Una curiosità come rileva il Giornale Diplomatico : i curatori del Padiglione Nordico alla 59ma Biennale d’Arte Contemporanea di Venezia, che si terrà nel 2022, hanno recentemente annunciato che gli artisti ai quali sarà commissionato il progetto ... Leggi su ildenaro (Di sabato 20 febbraio 2021)diin Italia di cui Sua Eccellenza l’Ambasciatore Jan Bjorklung, ricorda che oggi è lanazionale dei Sámi, ossia i. #saminationalday. La data del 6 febbraio è stata scelta per commemorare il primo congresso dei Sámi (vero nome dei) nel 1917 a Trondheim in Norvegia. Inci sono 51 “sameby” (paesini Sámi) che sono delle unioni economiche e amministrative con lo scopo di allevare le renne. Il “kolt”, cioè l’abbigliamento tradizionale dei Sámi, cambia a seconda della regione da cui viene. Una curiosità come rileva il Giornale Diplomatico : i curatori del Padiglione Nordico alla 59ma Biennale d’Arte Contemporanea di Venezia, che si terrà nel 2022, hanno recentemente annunciato che gli artisti ai quali sarà commissionato il progetto ...

