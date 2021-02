L’allenatore è ricoverato per Covid-19. Il Messina lo esonera con una telefonata (Di sabato 20 febbraio 2021) Emergono novità in merito all’esonero di Pino Rigoli dal Football Messina: un particolare non proprio entusiasmante circa le modalità dell’addio. Rigoli è infatti ricoverato in ospedale per Covid-19, con le sue condizioni che, seppur in costante miglioramento, erano precipitate a fine gennaio a causa di una polmonite interstiziale bilaterale. La squadra, terza in classifica e con due gare da recuperare, ha proseguito comunque il percorso, ma la sconfitta contro l’Acireale è stata fatale a Rigoli. A dare la notizia alL’allenatore, ricoverato in ospedale e assente da 5 partite dalla panchina, è stato un dirigente della società sicula, che ha telefonato al tecnico comunicandogli la decisione. Con lui è stato esonerato anche il suo vice Leo Criaco che nel frattempo in panchina aveva ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 20 febbraio 2021) Emergono novità in merito all’esonero di Pino Rigoli dal Football: un particolare non proprio entusiasmante circa le modalità dell’addio. Rigoli è infattiin ospedale per-19, con le sue condizioni che, seppur in costante miglioramento, erano precipitate a fine gennaio a causa di una polmonite interstiziale bilaterale. La squadra, terza in classifica e con due gare da recuperare, ha proseguito comunque il percorso, ma la sconfitta contro l’Acireale è stata fatale a Rigoli. A dare la notizia alin ospedale e assente da 5 partite dalla panchina, è stato un dirigente della società sicula, che ha telefonato al tecnico comunicandogli la decisione. Con lui è statoto anche il suo vice Leo Criaco che nel frattempo in panchina aveva ...

