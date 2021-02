Lago di Albano, incendio sulla spiaggia: distrutto il canneto (FOTO) (Di sabato 20 febbraio 2021) Un incendio è scoppiato questo pomeriggio pochi minuti prima delle 17:00 sulle rive del Lago di Albano, a Castel Gandolfo. Le fiamme hanno distrutto il fragmiteto proprio in riva al Lago. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli uomini della protezione civile per spegnere l’incendio. Presenti anche i carabinieri e una pattuglia della polizia locale. Riguardo le cause del rogo, non si esclude nessuna pista, neanche quella del dolo: potrebbe infatti trattarsi di un incendio intenzionale, dal momento che in questa stagione e con queste condizioni climatiche difficilmente potrebbe trattarsi di fiamme accidentali. 1 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 20 febbraio 2021) Unè scoppiato questo pomeriggio pochi minuti prima delle 17:00 sulle rive deldi, a Castel Gandolfo. Le fiamme hannoil fragmiteto proprio in riva al. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli uomini della protezione civile per spegnere l’. Presenti anche i carabinieri e una pattuglia della polizia locale. Riguardo le cause del rogo, non si esclude nessuna pista, neanche quella del dolo: potrebbe infatti trattarsi di unintenzionale, dal momento che in questa stagione e con queste condizioni climatiche difficilmente potrebbe trattarsi di fiamme accidentali. 1 ...

