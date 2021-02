L’accademia del bene e del male: Charlize Theron nel cast (Di sabato 20 febbraio 2021) Charlize Theron e Kerry Washington si sono uniti al cast del prossimo film Netflix di Paul Feig, “L’accademia del bene e del male”. Di cosa parla L’accademia del bene e del male? Basato sul romanzo fantasy per giovani adulti di Soman Chainani, la storia segue le migliori amiche Sophie e Agatha mentre vengono rapite alla School for Good and Evil. Dopo che le loro fortune sono state invertite, la loro amicizia viene messa alla prova mentre le due cercano di tornare a casa. Washington interpreta il professor Dovey e Theron interpreta Lady Lesso, due figure incombenti nella misteriosa casa dell’educazione. cast tecnico Il film sarà diretto dal regista di Ghostbusters, Paul Feig. David Magee ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 20 febbraio 2021)e Kerry Washington si sono uniti aldel prossimo film Netflix di Paul Feig, “dele del”. Di cosa parladele del? Basato sul romanzo fantasy per giovani adulti di Soman Chainani, la storia segue le migliori amiche Sophie e Agatha mentre vengono rapite alla School for Good and Evil. Dopo che le loro fortune sono state invertite, la loro amicizia viene messa alla prova mentre le due cercano di tornare a casa. Washington interpreta il professor Dovey einterpreta Lady Lesso, due figure incombenti nella misteriosa casa dell’educazione.tecnico Il film sarà diretto dal regista di Ghostbusters, Paul Feig. David Magee ...

