La Ue sblocca in extremis la decontribuzione per i lavoratori del Sud varata dal Conte 2. "Ma tante aziende hanno già pagato per intero" (Di sabato 20 febbraio 2021) Il via libera di Bruxelles è arrivato in extremis. Dopo che "tante aziende hanno già pagato per intero quanto previsto", come ha spiegato la neo ministra per il Sud Mara Carfagna annunciando l'intenzione di chiedere all'Inps "di attivarsi con una circolare che garantisca la restituzione di quanto versato e non dovuto". Oggetto del Contendere la decontribuzione per i lavoratori assunti al sud, introdotta dal governo Conte per agevolare le imprese meridionali. Che ora la Commissione ha peraltro autorizzato solo per il 2021, senza esprimersi sulla riconferma per gli anni che vanno dal 2022 al 2029. L'incentivo, approvato con l'ultima legge di bilancio, prevedeva l'esonero automatico di una quota progressiva di contributi ...

