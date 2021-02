La principessa Eugenia e il marito Jack Brooksbank hanno scelto il nome del loro primo figlio FOTO

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 20 febbraio 2021) Lae suorivelato ildelpiccolo: August Philip Hawke. La conferma è arrivata da Buckingham Palace., figlia del principe Andrea e di Sarah Ferguson, ha partorito August il 9 febbraio al London’s Portland Hospital. Il piccolo è undicesimo in linea di successione al trono. Lacon la quale laha dato l’ufficiale benvenuto alsembra essere stata scattata a Frogmore Cottage. È lì che la coppia vive attualmente. “Grazie per i vostri messaggi meravigliosi – ha scritto– I nostri cuori sono pieni d’amore per questo bambino, le parole non possono ...