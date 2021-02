La più grande fabbrica di batterie al litio per auto elettriche d’Europa (Di sabato 20 febbraio 2021) «Vogliamo lasciare un buon pianeta, non solo una buona moneta». Questa frase pronunciata da Mario Draghi nel suo discorso in Senato racchiude il senso di una politica che vuole – deve – andare in una direzione nuova, diversa dal passato. Che non può non tener conto del cambiamento climatico e non può più ignorare il crescente bisogno di una produzione industriale ecosostenibile. L’impegno per una transizione energetica che riduca drasticamente le emissioni è – deve essere – uno dei principali obiettivi dell’Italia a breve, medio e lungo termine. Tra gli investimenti più significativi che vanno in questa direzione c’è quello di Italvolt, società italiana, con base a Milano, che ha annunciato la realizzazione della più grande fabbrica per la produzione e lo stoccaggio di batterie a ioni di litio per veicoli elettrici di ... Leggi su linkiesta (Di sabato 20 febbraio 2021) «Vogliamo lasciare un buon pianeta, non solo una buona moneta». Questa frase pronunciata da Mario Draghi nel suo discorso in Senato racchiude il senso di una politica che vuole – deve – andare in una direzione nuova, diversa dal passato. Che non può non tener conto del cambiamento climatico e non può più ignorare il crescente bisogno di una produzione industriale ecosostenibile. L’impegno per una transizione energetica che riduca drasticamente le emissioni è – deve essere – uno dei principali obiettivi dell’Italia a breve, medio e lungo termine. Tra gli investimenti più significativi che vanno in questa direzione c’è quello di Italvolt, società italiana, con base a Milano, che ha annunciato la realizzazione della piùper la produzione e lo stoccaggio dia ioni diper veicoli elettrici di ...

giuliainnocenzi : La catena Iper La Grande mi ha confermato che non vende più il foie gras, uno degli alimenti più crudeli che esista… - nzingaretti : Ecco il più grande centro in Italia per somministrare i vaccini anti Covid. Si trova all’aeroporto di Fiumicino. At… - robertosaviano : In #leggermentefuorifuoco, la rubrica che curo per @7corriere, la foto simbolo della più grande rivolta contadina c… - bubusgnaus : @luigidimaio Grande di maio? Bravo di maio? Per me rimani il più grande bravo leccaculo poltronaro mentitore della… - 1puntoevirgola : RT @un_punto_solo: Cadere ti costringe ad osservare il mondo da un'altra prospettiva. Tutto sembra più grande di ciò che appare realmente.… -

Ultime Notizie dalla rete : più grande Il Virus del Terrore e il sottile alchimista Mario Draghi ... all'insegna del cosiddetto post - umanesimo vaticinato dalle élite di Davos, quelle del Grande ... Il virus è un nemico ancora più subdolo: può sempre colpire chiunque, ovunque. Per soccombere, basta ...

Perché anche la cucina è politica Si trova quindi in grande difficoltà il fedele biografo di Carlo Magno, Eginardo ( Vita Karoli , IX ... Gli studi della raccolta si focalizzano a volte più sull'una e a volte più sull'altra delle due ...

Le 5 case più vincenti nella storia del Motomondiale - Motoblog Motoblog.it ... all'insegna del cosiddetto post - umanesimo vaticinato dalle élite di Davos, quelle del... Il virus è un nemico ancorasubdolo: può sempre colpire chiunque, ovunque. Per soccombere, basta ...Si trova quindi indifficoltà il fedele biografo di Carlo Magno, Eginardo ( Vita Karoli , IX ... Gli studi della raccolta si focalizzano a voltesull'una e a voltesull'altra delle due ...