La nuova serie di Benedict Cumberbatch è il remake del film di Hitchcock | Il Club dei 39

È in arrivo una nuova serie di Benedict Cumberbatch. La star di Sherlock è inarrestabile. Il suo prossimo progetto sarà The 39 Steps, in italiano Il Club dei 39, ispirata all'omonimo romanzo di John Buchan, e da cui Alfred Hitchcock aveva tratto il film del 1935. Il nuovo adattamento è descritto come un "thriller di cospirazione provocatorio e ricco di azione" che "aggiorna il romanzo classico ai nostri tempi", secondo la descrizione ufficiale. La storia sarà incentrata su Richard Hannay, un uomo comune che inconsapevolmente diventa una pedina in una cospirazione globale di vasta portata per ripristinare l'ordine mondiale. "I 39 passi che cambieranno il mondo come lo conosciamo, con solo Hannay che si frappone".

