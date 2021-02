La morte di Mauro Bellugi, il ricordo dell’Inter e di Marotta (Di sabato 20 febbraio 2021) Il mondo del calcio piange la morte di Mauro Bellugi, un gravissimo lutto per il mondo del calcio italiano e per l’Inter. La sua storia aveva commosso, l’ex calciatore aveva subito l’amputazione della gamba a causa delle complicanze da Coronavirus. il dirigente nerazzurro Beppe Marotta ha deciso di ricordare Bellugi con dichiarazioni commoventi. “Mauro era l’eroe di un calcio romantico che non c’è più”. Il ricordo di Marotta a Mauro Bellugi Beppe Marotta svela: “giocheremo col lutto al braccio e sara’ osservato un minuto di silenzio prima della gara. C’e’ il famoso episodio della villa regalatagli da Moratti come grande per riconoscimento al suo attaccamento. I calciatori erano molto legati alla ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 20 febbraio 2021) Il mondo del calcio piange ladi, un gravissimo lutto per il mondo del calcio italiano e per l’Inter. La sua storia aveva commosso, l’ex calciatore aveva subito l’amputazione della gamba a causa delle complicanze da Coronavirus. il dirigente nerazzurro Beppeha deciso di ricordarecon dichiarazioni commoventi. “era l’eroe di un calcio romantico che non c’è più”. IldiBeppesvela: “giocheremo col lutto al braccio e sara’ osservato un minuto di silenzio prima della gara. C’e’ il famoso episodio della villa regalatagli da Moratti come grande per riconoscimento al suo attaccamento. I calciatori erano molto legati alla ...

