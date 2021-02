La morte di Bellugi, tutti i messaggi di cordoglio dal mondo del calcio [FOTO] (Di sabato 20 febbraio 2021) Continuano ad arrivare le reazioni dal mondo del calcio dopo la morte di Mauro Bellugi, l’ex Inter è deceduto nella giornata di oggi a causa delle complicanze dovute al Coronavirus, aveva subito anche l’amputazione della gamba. E’ morto nelle ultime ore a Milano, aveva da poco compiuto 71 anni Sono arrivati tantissimi messaggi dal mondo del calcio, è stato commovente il ricordo di Marotta e dell’Inter. Anche le altre squadre hanno deciso di ricordare l’ex calciatore dell’Inter, in particolar modo da Napoli, Bologna e Roma. “Ci eravamo sentiti giorni fa: scherzava e sdrammatizzava come sempre: “anche senza gambe al ristorante con te ci vengo”. Dovevo andarlo a prendere subito, mai rimandare, non abbiamo tutto questo tempo. Un uomo vero che sapeva sorridere”, ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 20 febbraio 2021) Continuano ad arrivare le reazioni daldeldopo ladi Mauro, l’ex Inter è deceduto nella giornata di oggi a causa delle complicanze dovute al Coronavirus, aveva subito anche l’amputazione della gamba. E’ morto nelle ultime ore a Milano, aveva da poco compiuto 71 anni Sono arrivati tantissimidaldel, è stato commovente il ricordo di Marotta e dell’Inter. Anche le altre squadre hanno deciso di ricordare l’ex calciatore dell’Inter, in particolar modo da Napoli, Bologna e Roma. “Ci eravamo sentiti giorni fa: scherzava e sdrammatizzava come sempre: “anche senza gambe al ristorante con te ci vengo”. Dovevo andarlo a prendere subito, mai rimandare, non abbiamo tutto questo tempo. Un uomo vero che sapeva sorridere”, ...

