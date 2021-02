La maestra vittima del revenge porn ha avuto giustizia | condannata la preside che la licenziò

(Di sabato 20 febbraio 2021) Il tribunale di Torino ha messo un punto alla vicenda dellatorinesedi. Nel 2018 la docente, giovanissima, ha perso il lavoro per colpa dell’ex fidanzato che aveva pubblicato nella chat del calcetto alcune sue foto e video compromettenti. La sua dirigente scolastica la aveva costretta a lasciare il lavoro. Era stata messa alla gogna da colleghe ed opinione pubblica. Ieri sono arrivate le condanne e la sua vittoria. 13 mesi di reclusione alla dirigente scolastica che la, 8 mesi ad una collega ed un anno alla mamma di un’alunna, che aveva inoltrato gli scatti ad alcune amiche. Oggi Repubblica Torino intervista la. Si dice soddisfatta, anche se sa che ci sarà l’appello. «A livello personale non mi sento risarcita, però ho la soddisfazione che ...

di revenge porn nel Torinese: tre condanne dopo il processo Il Tribunale di Torino ha condannato la direttrice della scuola a un anno e un mese di reclusione con la condizionale e una ...Il fatto che non avesse mai dato il permesso alla loro divulgazione non contava nulla: una, le dissero, 'certe cose' non se le poteva permettere.di un reato o no. Pochi minuti dopo ...