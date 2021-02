La Lega insiste sul metodo Bolsonaro | ' Nuove restrizioni fanno accapponare la pelle'

MicheleVesch : RT @globalistIT: - ebrighinatinit1 : RT @globalistIT: - maddalena2471 : RT @globalistIT: - globalistIT : - JazzPava : Zaia, quello bravo, competente e serio della lega, stava per farsi vendere la fontana di Trevi. E non contentoz, in… -

Ultime Notizie dalla rete : Lega insiste

Globalist.it

A criticare le misure anti - Covid prese questa volta non da Conte, ma dall'esecutivo Draghi, è Francesca Donato, europarlamentaredel gruppo Id. 'Il Lockdown di Natale è stata una delle pagine ...... in collisione con Leu; Renzi vuole il MES, ma leghisti e grillini vi si oppongono; l'M5S... Penso, in particolare, alla, che si agitava fortemente contro l'Euro, contro l'EU e contro gli ...Mentre le varianti fanno salire i contagi l'europarlamentare Francesca Donato (contraria all'euro) rilancia la linea che ha provocato tanti disastri in Brasile ...Il bullismo e l'atteggiamento infantile del consigliere triestino Fabio Tuiach appaiono a dir poco imbarazzanti e inaccettabili.