La Germania taglia lo stipendio dei parlamentari: è colpa del Covid (Di sabato 20 febbraio 2021) . Un taglio simbolico più che effettivo agli stipendi dei parlamentari. Accade in Germania dove a partire dal prossimo luglio senatori e deputati vedranno la proprio busta paga alleggerirsi anche se di poco. Si tratta della prima riduzione effettiva a partire dal dopoguerra ad oggi e segue la crisi economica causata dal Covid-19. Un taglio simbolico più che effettivo ma che per la prima volta dal dopoguerra ad oggi va a intaccare quello che è lo stipendio dei parlamentari tedeschi. A causa del Coronavirus e della crisi economica da essa scaturita infatti tutti i parlamentari subiranno infatti un taglio delle loro indennità così come confermato da un portavoce del Bundestag, il parlamento di Berlino. Il taglio sarà di circa 60 euro mensili e avverrà a partire da luglio: in ... Leggi su limemagazine.eu (Di sabato 20 febbraio 2021) . Un taglio simbolico più che effettivo agli stipendi dei. Accade indove a partire dal prossimo luglio senatori e deputati vedranno la proprio busta paga alleggerirsi anche se di poco. Si tratta della prima riduzione effettiva a partire dal dopoguerra ad oggi e segue la crisi economica causata dal-19. Un taglio simbolico più che effettivo ma che per la prima volta dal dopoguerra ad oggi va a intaccare quello che è lodeitedeschi. A causa del Coronavirus e della crisi economica da essa scaturita infatti tutti isubiranno infatti un taglio delle loro indennità così come confermato da un portavoce del Bundestag, il parlamento di Berlino. Il taglio sarà di circa 60 euro mensili e avverrà a partire da luglio: in ...

