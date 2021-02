“La città dolente”: il film documentario di Mario Bonnard è disponibile su adessocinema (Di sabato 20 febbraio 2021) Un momento del film sull’esodo dei profughi istriani (courtesy la Cineteca del Friuli). LA città dolente Genere: Melodramma documentarioRegia di Mario Bonnard. Con Luigi Tosi, Barbara Costanova, Gianni Rizzo, Constance Dowling, Elio Steiner, Gustavo Serena. Su adessocinema Non ci potrebbe essere titolo più indovinato per raccontare il dramma di chi, dopo l’annessione dell’Istria alla Jugoslavia, fu costretto nel 1946 a lasciare la casa per riparare in Italia. La città dolente – difficilissimo da reperire e meritoriamente proposto dalla Cineteca del Friuli sul sito gratuito adessocinema.it – racconta l’esodo istriano mescolando finzione e documentario. Un momento del ... Leggi su iodonna (Di sabato 20 febbraio 2021) Un momento delsull’esodo dei profughi istriani (courtesy la Cineteca del Friuli). LAGenere: MelodrammaRegia di. Con Luigi Tosi, Barbara Costanova, Gianni Rizzo, Constance Dowling, Elio Steiner, Gustavo Serena. SuNon ci potrebbe essere titolo più indovinato per raccontare il dramma di chi, dopo l’annessione dell’Istria alla Jugoslavia, fu costretto nel 1946 a lasciare la casa per riparare in Italia. La– difficilissimo da reperire e meritoriamente proposto dalla Cineteca del Friuli sul sito gratuito.it – racconta l’esodo istriano mescolando finzione e. Un momento del ...

