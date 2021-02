La Cina accusa (senza prove) gli USA per la diffusione del Covid-19 (Di sabato 20 febbraio 2021) . Continua la “guerra fredda” tra Cina e Usa sull’origine della pandemia di Covid-19. Come riporta la Cnn, al termine dell’indagine condotta dall’Oms a Wuhan, Pechino ha riacceso i riflettori sulle teorie alternative sulla nascita del virus, in particolare su quella che la vede collegata al laboratorio di Fort Detrick, nel Maryland. Dopo la chiusura delle indagini del team di esperti dell’Organizzazione mondiale della Sanità che in Cina ha cercato di scoprire quale fosse l’origine della pandemia di Covid-19, che ha fatto quasi due milioni e mezzo di morti in tutto il mondo, Pechino non ci sta. Ed anzi, chiede che l’Oms accenda i riflettori anche altrove, ad esempio sugli Stati Uniti. “Ci auguriamo che, seguendo il nostro esempio, gli Usa agiranno in modo positivo, basato sulla scienza sulla questione del tracciamento ... Leggi su limemagazine.eu (Di sabato 20 febbraio 2021) . Continua la “guerra fredda” trae Usa sull’origine della pandemia di-19. Come riporta la Cnn, al termine dell’indagine condotta dall’Oms a Wuhan, Pechino ha riacceso i riflettori sulle teorie alternative sulla nascita del virus, in particolare su quella che la vede collegata al laboratorio di Fort Detrick, nel Maryland. Dopo la chiusura delle indagini del team di esperti dell’Organizzazione mondiale della Sanità che inha cercato di scoprire quale fosse l’origine della pandemia di-19, che ha fatto quasi due milioni e mezzo di morti in tutto il mondo, Pechino non ci sta. Ed anzi, chiede che l’Oms accenda i riflettori anche altrove, ad esempio sugli Stati Uniti. “Ci auguriamo che, seguendo il nostro esempio, gli Usa agiranno in modo positivo, basato sulla scienza sulla questione del tracciamento ...

