La Campania ed i suoi vini: ad Amalfi un grande evento enogastronomico (Di sabato 20 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – evento enogastronomico dalla grande portata quello che ospiterà la Costa d'Amalfi la prossima estate. Dal 30 agosto e fino al 2 settembre Miriade&Partners promuoverà i vini campani. Miriade&Partners celebra il mondo del vino attraverso Campania Stories la prossima estate tra la Costa d'Amalfi e la Terra degli Dei. Nonostante la zona arancione della Campania, la regione meridionale continua a pensare in grande per promuovere le bellezze e i prodottidella Campania Felix. La prossima estate, dal 30 agosto al 2 settembre, Miriade&Partners promuove Campania Stories. Un viaggio nel mondo del vino e le sue varie componenti che vedrà protagoniste le varie aziende ...

