Kyenge assolta per aver detto che la Lega sia razzista. Venne paragonata ad un orango (Di sabato 20 febbraio 2021) Arriva una notizia molto importante per quanto riguarda l'ex ministro Kyenge, in passato al centro di puerili e vergognosi attacchi sui social per le sue origini e per il colore della pelle. Non tutti sanno che, al di là di alcune vicende che abbiamo avuto modo di analizzare anche noi in passato, questo personaggio politico era stato accusato di diffamazione dalla Lega per aver definito il partito "razzista". Occorre dunque ricostruire quanto avvenuto, vista la successione degli eventi, prima di arrivare alle conclusioni di queste ore. Assoluzione per Kyenge: aveva detto che la Lega è razzista Tutto nasce da un fotomontaggio di una foto che avrebbe dovuto ritrarre la stessa Cécile Kyenge, ma che al contrario ci ha mostrato un ...

