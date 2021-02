Koulibaly conteso da due grandi squadre | City e United | è lotta

Ultime Notizie dalla rete : Koulibaly conteso

forzAzzurri

...sia successo nella carriera di un ragazzo comunque ancora giovane (nemmeno 26 anni) che era... davanti a lui avremo Nikola Maksimovic conmentre sulle corsie esterne i favoriti ......Lorenzo terzino destro e sulla coppia centrale Manolas-, al cui fianco a sinistra giocherà uno tra Hysaj e Mario Rui per proteggere il portiere, ruolo che per l'ennesima volta appare...Niccolò Ceccarini sul suo editoriale TMW redige sulla questione mercato, sembrerebbe che Koulibaly sia conteso da due big. Manchester City e United, il ...Per Tuttosport l'ex Udinese è da 8: 'Prestazione super annullando Ronaldo, Chiesa e Morata'. I VOTI DI MERET. La Gazzetta dello Sport: 7,5. Corriere dello Sport: 7,5. Corriere della Sera: 7. Tuttospor ...