Kim Kardashian vuole divorziare da Kanye West | ecco le condizioni del divorzio

(Di sabato 20 febbraio 2021) Dopo mesi e mesi di tira e molla, ora è ufficiale: Kimha chiesto ildadopo 7 anni di matrimonio. Una crisi insanabile cominciata circa un anno fa quando il famoso rapper aveva deciso di intraprendere la carriera politica e concorrere per le elezioni presidenziali: in quel periodo,si era reso autore di una serie di tweet in cui chiamva in causa la moglie Kime la suocera Kris Jenner. È noto che il rapper soffra di un disturbo bipolare e, stando ad alcuni giornali statunitensi, pare che abbia attraversato un periodo complicato con la sua futura ex moglie, tant’è che lui aveva accusato lei di volerlo rinchiudere. Successivamente, i due hanno tentato di ricucire il loro matrimonio, ma, alla fine, la stella dei ...

repubblica : Kim Kardashian divorzia dal marito Kanye West: Secondo il New York Post sono stati depositati i documenti… - rtl1025 : ?? Kim #Kardashian chiede il divorzio da #KanyeWest. Lo riporta il New York Post, secondo il quale il legale di Kard… - sopitas : Chismecito a ?? - Corriere : Kardashian-West: divorzio dopo 7 anni e 4 figli. Cosa è successo alla coppia più med... - Peppe803 : RT @FonteUfficiale: Avrebbero già raggiunto un accordo circa l’affidamento dei figli -

Ultime Notizie dalla rete : Kim Kardashian

Agenzia ANSA

Immarcescibile nella sua presenza mediatica tra tv e social media ,non recita non canta non scrive ma è letteralmente "famosa per essere famosa" , icona quasi warholiana della fama intesa come fine non come mezzo, e aveva trovato nelle nozze con l'...ha chiesto il divorzio dal marito Kanye West L'imprenditrice e star dei realityha chiesto il divorzio dal marito, il rapper Kanye West: lo scrivono diversi media ...Dopo 7 anni e 4 figli termina la relazione fra il rapper e la star del reality che porta il suo nome, di cui quest’anno comincia l’ultima stagione: lei pensa alla riforma delle prigioni; lui, affetto ...Kim Kardashian e il rapper e produttore discografico Kanye West al divorzio dopo 6 anni e mezzo di matrimonio e 4 figli ...