Kim Kardashian ha chiesto il divorzio da Kanye West | ecco la ‘goccia che ha fatto traboccare il vaso’

(Di sabato 20 febbraio 2021) Kimhailda. La notizia è stata pubblicata dal sito Tmz che a sua volta cita l’avvocato Laura Wesser, la più celebre divorzista di Hollywood. Dopo sei anni e mezzo di matrimonio e nozze in Italia nel 2014 alla Fortezza Belvedere di Firenze,ha deciso che del marito cantante rapper tra i più celebri al mondo non ne poteva più. Goccia che hail vaso, spiegano i siti statunitensi, la candidatura indipendente dialle recenti presidenziali vinte da Joe Biden.aveva vissuto i mesi di campagna elettorale in una sorta di delirio mistico. In diversi comizi aveva tuonato contro miscredenti e contro l’aborto, poi aveva perfino specificato in pubblico un ...

Era il 24 maggio 2014: a Firenze fu celebrato uno dei matrimoni dell'anno , quello trae Kanyew West . La showgirl e star dei social e il rapper produttore scelsero Forte Belvedere per il sì. Un matrimonio da sogno fatto di tante star e di eccessi da super vip ...Immarcescibile nella sua presenza mediatica tra tv e social media ,non recita non canta non scrive ma è letteralmente "famosa per essere famosa" , icona quasi warholiana della fama intesa come fine non come mezzo, e aveva trovato nelle nozze con l'...