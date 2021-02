Kim Kardashian ha chiesto il divorzio da Kanye West, è ufficiale (Di sabato 20 febbraio 2021) Mesi fa i tweet al vetriolo di Kanye West e lo scorso gennaio i primi rumor sulla separazione. Adesso è arrivata l’ufficialità, TMZ ha confermato che Kim Kardashian ha chiesto il divorzio dal marito, dopo 7 anni di matrimonio. Stando a quanto riporta il noto sito americano la regina delle influencer ha chiesto la custodia congiunta dei 4 figli. Il rapper avrebbe accettato alcune condizioni top secret della sua ex per avere la custodia congiunta e poter passare più tempo possibile con i bambini. Fonti attendibili confermano anche che entrambe le parti hanno deciso di non contestare il loro accordo prematrimoniale. Inoltre i due si stanno accordando anche sulla divisione del loro impero immobiliare e finanziario. “Stanno trovando degli accordi sulle loro proprietà. Sembra che il peggio ... Leggi su biccy (Di sabato 20 febbraio 2021) Mesi fa i tweet al vetriolo die lo scorso gennaio i primi rumor sulla separazione. Adesso è arrivata l’ufficialità, TMZ ha confermato che Kimhaildal marito, dopo 7 anni di matrimonio. Stando a quanto riporta il noto sito americano la regina delle influencer hala custodia congiunta dei 4 figli. Il rapper avrebbe accettato alcune condizioni top secret della sua ex per avere la custodia congiunta e poter passare più tempo possibile con i bambini. Fonti attendibili confermano anche che entrambe le parti hanno deciso di non contestare il loro accordo prematrimoniale. Inoltre i due si stanno accordando anche sulla divisione del loro impero immobiliare e finanziario. “Stanno trovando degli accordi sulle loro proprietà. Sembra che il peggio ...

