Kessié ne è sicuro: "Milan, vinciamo il derby e torniamo in testa" (Di sabato 20 febbraio 2021) Il centrocampista ivoriano ex Atalanta ha parlato della stracittadina alla 'Gazzetta dello Sport', mostrando tutta la sicurezza del Milan, in chiave derby e chiave scudetto. 'Mancano ancora tante ... Leggi su sport.virgilio (Di sabato 20 febbraio 2021) Il centrocampista ivoriano ex Atalanta ha parlato della stracittadina alla 'Gazzetta dello Sport', mostrando tutta la sicurezza del, in chiavee chiave scudetto. 'Mancano ancora tante ...

zazoomblog : Kessié ne è sicuro: Milan vinciamo il derby e torniamo in testa - #Kessié #sicuro: #Milan #vinciamo - Yuro_23 : RT @GoalItalia: 'Vinciamo noi e torniamo in testa' ?? 'Se c'è un rigore lo tira Ibra' ?? Franck Kessié carica il Milan alla vigilia del #Der… - OLandsknecht : @BeppeMarottaMa1 Kessie sempre sicuro di sè speriamo di toglierla domenica questa sua sicurezza?? - junews24com : Kessié sicuro: «Non siamo preoccupati per lo Scudetto. Mancano tante partite» - - MilanPress_it : Franck Kessie è sicuro ???????? -

Ultime Notizie dalla rete : Kessié sicuro Kessié ne è sicuro: "Milan, vinciamo il derby e torniamo in testa" Clima derby in casa rossonera. Dopo il sorpasso di settimana scorsa, il Milan sogna il controsorpasso sull'Inter nello scontro diretto. Quello che è anche l'auspicio di Franck Kessié. Il centrocampista ivoriano ex Atalanta ha parlato della stracittadina alla 'Gazzetta dello Sport', mostrando tutta la sicurezza del Milan, in chiave derby e chiave scudetto. 'Mancano ancora ...

Milan - Inter: gli aggiornamenti sulla formazione rossonera in vista del derby Davanti intoccabile Ibrahimovic , dietro di lui sicuro del posto solo Calhanoglu, con Castillejo e Saelemaekers in lizza per giocare a destra, e Leao nettamente in vantaggio su Rebic a sinistra. - 2 ...

Kessia salta Milan-Lazio, emergenza anche a centrocampo MilanLive.it Clima derby in casa rossonera. Dopo il sorpasso di settimana scorsa, il Milan sogna il controsorpasso sull'Inter nello scontro diretto. Quello che è anche l'auspicio di Franck. Il centrocampista ivoriano ex Atalanta ha parlato della stracittadina alla 'Gazzetta dello Sport', mostrando tutta la sicurezza del Milan, in chiave derby e chiave scudetto. 'Mancano ancora ...Davanti intoccabile Ibrahimovic , dietro di luidel posto solo Calhanoglu, con Castillejo e Saelemaekers in lizza per giocare a destra, e Leao nettamente in vantaggio su Rebic a sinistra. - 2 ...