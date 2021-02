Juventus, Pirlo schiera il giovane talento: pronto il debutto in Serie A (Di sabato 20 febbraio 2021) Juventus – La Juventus vivrà un weekend insolito visto che i bianconeri in campionato scenderanno in campo solamente lunedì sera contro il Crotone. Una partita nella quale i ragazzi di Pirlo non potranno permettersi passi falsi. Considerando che il derby della Madonnina di domenica consentirà in ogni caso di recuperare punti ad una tra Inter e Milan. Bisogna però fare i conti con la stanchezza. Gli ultimi ko contro il Napoli e contro i portoghesi devono essere cancellate con una grande prestazione. Juventus, nuovo debutto contro il Crotone Tuttavia i problemi non mancano di certo a Pirlo, che a centrocampo ha gli uomini contati. Rabiot è fuori per squalifica, Arthur è infortunato mentre Ramsey e McKennie non sono al meglio e sarebbe opportuno non rischiarli. A disposizione c’è ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 20 febbraio 2021)– Lavivrà un weekend insolito visto che i bianconeri in campionato scenderanno in campo solamente lunedì sera contro il Crotone. Una partita nella quale i ragazzi dinon potranno permettersi passi falsi. Considerando che il derby della Madonnina di domenica consentirà in ogni caso di recuperare punti ad una tra Inter e Milan. Bisogna però fare i conti con la stanchezza. Gli ultimi ko contro il Napoli e contro i portoghesi devono essere cancellate con una grande prestazione., nuovocontro il Crotone Tuttavia i problemi non mancano di certo a, che a centrocampo ha gli uomini contati. Rabiot è fuori per squalifica, Arthur è infortunato mentre Ramsey e McKennie non sono al meglio e sarebbe opportuno non rischiarli. A disposizione c’è ...

