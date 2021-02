Juventus, mistero Arthur: brutte notizie per Pirlo (Di sabato 20 febbraio 2021) In casa Juventus tiene ancora banco il caso Arthur. Il suo infortunio è un mistero, e per Pirlo non arrivano nemmeno buone notizie. Per la Juventus continua la corsa Scudetto, quella che la vede inseguire Inter e Milan piazzate appena sopra. Una rincorsa partita da lontano, con i bianconeri che hanno cominciato a navigare ad Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 20 febbraio 2021) In casatiene ancora banco il caso. Il suo infortunio è un, e pernon arrivano nemmeno buone. Per lacontinua la corsa Scudetto, quella che la vede inseguire Inter e Milan piazzate appena sopra. Una rincorsa partita da lontano, con i bianconeri che hanno cominciato a navigare ad Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte ledella Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Juventus mistero Marcelo alla Juventus, calciomercato: Ronaldo spinge per il colpo low cost ... Calciomercato Juventus @Getty Calciomercato Juventus Marcelo / Da tante sessioni estive il nome di ... Che il brasiliano piaccia ai vertici dirigenziali della Vecchia Signora non è un mistero, anche se ...

Sconcerti: Ronaldo va aiutato, la Juve senza di lui non è quella vera Che rinvio pensasse di ottenere in quelle condizioni è un mistero che accumula polvere sul poco di intelligibile visto ieri in tutta la squadra. Nel secondo gol è bastata una finta sulla fascia di un ...

Sconcerti: Ronaldo va aiutato, la Juve senza di lui non è quella vera C’è qualcosa che frena il portoghese, e senza lui la squadra è solo normale. È stata una partita peggiore di quella di Napoli dove almeno due guizzi erano esistiti, ma tutto è rimediabile ...

