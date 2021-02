Juventus, il peso di Arthur: recuperarlo è fondamentale (Di sabato 20 febbraio 2021) L’acquisto quest’estate di Arthur Melo dal Barcellona sembrava una vera e propria benedizione, una svolta che tutti i tifosi aspettavano da tempo. Finalmente dopo tanti anni la Juventus avrebbe avuto un giocatore capace di innalzare il livello tecnico di tutto il centrocampo bianconero. Il centrocampista che i tifosi bianconeri aspettavano da tempo: forte tecnicamente e capace di dettare i tempi dell’intera squadra. Le prime uscite con la Juventus non hanno convinto molto, infatti Pirlo spesso gli ha preferito Bentancur. Arthur, centrocampista della JuventusMa la partita contro i suoi ex compagni al Camp Nou, nell’ultima gara del girone, lo ha consacrato definitivamente riuscendo a prendere in mano le redini dell’intero reparto. Gara dopo gara, il brasiliano è riuscito a guadagnarsi la fiducia ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 20 febbraio 2021) L’acquisto quest’estate diMelo dal Barcellona sembrava una vera e propria benedizione, una svolta che tutti i tifosi aspettavano da tempo. Finalmente dopo tanti anni laavrebbe avuto un giocatore capace di innalzare il livello tecnico di tutto il centrocampo bianconero. Il centrocampista che i tifosi bianconeri aspettavano da tempo: forte tecnicamente e capace di dettare i tempi dell’intera squadra. Le prime uscite con lanon hanno convinto molto, infatti Pirlo spesso gli ha preferito Bentancur., centrocampista dellaMa la partita contro i suoi ex compagni al Camp Nou, nell’ultima gara del girone, lo ha consacrato definitivamente riuscendo a prendere in mano le redini dell’intero reparto. Gara dopo gara, il brasiliano è riuscito a guadagnarsi la fiducia ...

s_pulliero : @ClaMarchisio8 @juventusfc Io gli farei fare allenamento con un peso da 15kg legato a ciascuna gamba. Ogni giorno.… - s_pulliero : Io gli farei fare allenamento con un peso da 15kg legato a ciascuna gamba. Ogni giorno. Vediamo se poi in partita s… - giuseppeaufiero : @officialmaz @quelliche_rai2 Tutte le squadre che fanno l'Europa League dovrebbero giocare di Lunedì, sennò si cont… - napolista : Podcast Napolista – La vittoria sulla Juventus: un episodio o una svolta? L’infortunio di Lozano, il peso di Osimh… - lollogalva : @Pirlo_official per il bene della Juventus, finché non si sblocca mentalmente #Bernardeschi non deve giocare. È com… -