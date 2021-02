Juventus, Dybala fissa il rientro: le tappe della Joya (Di sabato 20 febbraio 2021) Paulo Dybala è pronto a tornare in campo e per la Champions League vuole essere al top La Gazzetta dello Sport ha posato l’attenzione sul rientro di Paulo Dybala. fissate le tappe per il pieno recupero dell’argentino, assente per infortunio al ginocchio dalla partita contro il Sassuolo del 10 gennaio. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 La Joya dovrebbe disputare un primo spezzone di partita contro il Crotone lunedì sera: poi venti giorni di rodaggio per arrivare nella condizione migliore alla sfida del 9 marzo contro il Porto. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 20 febbraio 2021) Pauloè pronto a tornare in campo e per la Champions League vuole essere al top La Gazzetta dello Sport ha posato l’attenzione suldi Paulote leper il pieno recupero dell’argentino, assente per infortunio al ginocchio dalla partita contro il Sassuolo del 10 gennaio. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 Ladovrebbe disputare un primo spezzone di partita contro il Crotone lunedì sera: poi venti giorni di rodaggio per arrivare nella condizione migliore alla sfida del 9 marzo contro il Porto. Leggi su Calcionews24.com

