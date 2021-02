Juventus - Crotone: probabili formazioni, orario e dove vederla (Di sabato 20 febbraio 2021) Il Monday Night della 23esima giornata di Serie A vedrà protagoniste Juventus e Crotone all'Allianz Stadium. Per i bianconeri, reduci dalle due sconfitte consecutive contro Napoli e Porto , un match ... Leggi su quotidiano (Di sabato 20 febbraio 2021) Il Monday Night della 23esima giornata di Serie A vedrà protagonisteall'Allianz Stadium. Per i bianconeri, reduci dalle due sconfitte consecutive contro Napoli e Porto , un match ...

juventusfc : Una storia di #DUELS Edizione #JuveCrotone ?? - forumJuventus : #JuveCrotone, lunedì ore 20,45. Formazione GdS: 'Sarà 3-5-2 con Kulusevski e Ronaldo in attacco. In mezzo, occasio… - infoitsport : Le probabili formazioni di Juventus-Crotone: nuova chance per Bernardeschi - infoitsport : Juventus-Crotone, Serie A: Pronostico, Probabili Formazioni e Come Vederla in TV e Streaming - infoitsport : Juventus, contro il Crotone diverse novità in formazione -