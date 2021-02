Justice League, Zack Snyder: "DC Comics ha rinunciato alla possibilità di realizzare il fumetto prequel" (Di sabato 20 febbraio 2021) Zack Snyder ha svelato che DC Comics ha preferito non realizzare la storia prequel a fumetti dei film Justice League e Batman v Superman in cui apparivano il Joker e Harley Quinn. Zack Snyder ha svelato che DC Comics ha rinunciato alla possibilità di realizzare un fumetto prequel dei film Batman v Superman e Justice League che aveva ideato per raccontare la storia di Bruce Wayne e del Joker. Il regista, intervistato da SynderCutBR, ha spiegato di aver parlato con Jim Lee del progetto che non è mai stato realizzato. La storia che il filmmaker avrebbe voluto raccontare tra le pagine ... Leggi su movieplayer (Di sabato 20 febbraio 2021)ha svelato che DCha preferito nonla storiaa fumetti dei filme Batman v Superman in cui apparivano il Joker e Harley Quinn.ha svelato che DChadiundei film Batman v Superman eche aveva ideato per raccontare la storia di Bruce Wayne e del Joker. Il regista, intervistato da SynderCutBR, ha spiegato di aver parlato con Jim Lee del progetto che non è mai stato realizzato. La storia che il filmmaker avrebbe voluto raccontare tra le pagine ...

