Juric: «La Juve sta migliorando tanto. Dobbiamo fare il massimo» (Di domenica 21 febbraio 2021) Ivan Juric ha commentato la prossima sfida di campionato contro i bianconeri: le sue parole sul momento della Juve Dopo il match contro il Genoa, Juric ha parlato in conferenza stampa. Le sue parole verso la Juve. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juve VAI SU JuveTUSNEWS24 «La Juve sta migliorando molto dal mio punto di vista. Non ha fatto una bella partita col Porto, ma prima di quella ha fatto tante belle prestazioni. Devi fare il massimo, loro devono essere sotto e devi avere anche un po’ di fortuna per fare risultato». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 21 febbraio 2021) Ivanha commentato la prossima sfida di campionato contro i bianconeri: le sue parole sul momento dellaDopo il match contro il Genoa,ha parlato in conferenza stampa. Le sue parole verso la. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SUTUSNEWS24 «Lastamolto dal mio punto di vista. Non ha fatto una bella partita col Porto, ma prima di quella ha fatto tante belle prestazioni. Deviil, loro devono essere sotto e devi avere anche un po’ di fortuna perrisultato». Leggi su Calcionews24.com

junews24com : Juric: «La Juve sta migliorando tanto. Dobbiamo fare il massimo» - - TUTTOJUVE_COM : Hellas, Juric: 'Juve? Riproveremo a compiere l'impresa dello scorso anno' - junews24com : Ballardini 'avvisa' la Juve: «Il Verona non ti fa ragionare» - - carradori64 : @pisto_gol La Juve ha in attacco Morata CR7 Dybala Chiesa Bernardeschi In difesa Alex Sandro Danilo Cuadrado De lig… - marcoconterio : ???? Per @TuttoMercatoWeb ho intervistato uno degli allenatori del momento del panorama italiano come Francesco Mod… -