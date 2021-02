(Di sabato 20 febbraio 2021) Lutto nel mondo del Cinema., èil 9 febbraio 2021 a una settimana dal suo 81esimo compleanno, anche se la notizia è stata diffusa solo oggi. In quali film ha collaborato? Di lui si ricordano soprattutto le collaborazioni ai più bei film di Joe Dante: L’ululato, Gremlins, Explorers (un film massacrato nella versione italiana), il segmento di Ai confini della realtà, It’s A Good Life, Gremlins 2 – La nuova stirpe e Matinee, oltre al pilota della sua serie tv Eerie, Indiana.Nato il 16 febbraio 1940 a Pasadena, in California,C.iniziò ad interessarsi al cinema in tenera età. “È genetico”, ha scherzato in un profilo “ASC Close-Up” nel 2007. “Mio padre era un fotografo amatoriale ...

MoliPietro : John Hora: è morto il mago cinematografico delle luci -

Ultime Notizie dalla rete : John Hora

ComingSoon.it

Nel cinema ci sono tecnici che sono anche artisti e danno ai nostri film preferiti l'aspetto che hanno, come i grandi direttori della fotografia. Uno di questi,, è morto il 9 febbraio 2021 a una settimana dal suo 81esimo compleanno, anche se la notizia è stata diffusa solo oggi. Di lui si ricordano soprattutto le collaborazioni ai più bei film di ...Coloro che amano fare un pisolino sono in buona compagnia:F. Kennedy, Ronald Reagan, ... Il termine siesta, in Spagna e nei paesi di lingua castigliana, deriva dal latinosexta, che significa ...È morto il 9 febbraio a 80 anni il direttore della fotografia John Hora, che ha fotografato i più bei film di Joe Dante, da L'ululato a Matinee, ma la notizia è stata diffusa solo ora.Una tenebrosa vicenda che sembra evocare la grande letteratura romantica del XIX secolo ebbe come scenario non un castel ...